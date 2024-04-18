Nem oranı yüzde 88’e ulaştı,

Havanın mevsim normallerinde seyrettiği Antalya’da sıcaklık gün içerisinde 24 dereceye kadar ulaştı. Havanın bulutlarla kaplı olduğu kentte nem oranı yüzde 88’e kadar ulaştı. Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları ise kenti kapladı. Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kentin silüetini oluşturan Beydağları da görünmez hale geldi. Kentin kuşbakışı gözüktüğü yüksek yerlerden denizin görülmediği gözlendi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre kentte yarın ve cuma günü bölgesel olarak kuvvetli gökgürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.