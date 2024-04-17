İsmail Kartal'dan Olympiakos maçı öncesi açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Olympiacos takımı iyi bir takım. Biz de iyi bir takımız. 3-2’nin rövanşında bizim yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarlarımızın bize vereceği müthiş destek ve enerjiyle yarın rakibimizi burada yenmek istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın saat 22.00’de Olympiacos’u konuk edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın yarı finale yükselmek isteyen taraf olduklarını vurgulayan İsmail Kartal, “İlk maçta 3-2 kaybederek ülkemize geri geldik. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için oynayacağız. Rakibimize de baktığımız zaman iyi bir takımları var. Oyun içerisinde oyuna etki edecek oyuncuları var. Bunları biliyorduk ama ilk maçta daha iyi ortaya çıktı. Olympiacos takımı iyi bir takım. Biz de iyi bir takımız. 3-2’nin rövanşında bizim yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarlarımızın bize vereceği müthiş destek ve enerji ile yarın rakibimizi burada yenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“YUNANİSTAN’DA MAÇA İYİ BAŞLAMIŞTIK”

Yunanistan’da oynanan ilk maçta bireysel hatalar yaptıklarını aktaran Kartal, “Biz Yunanistan’da da iyi başlamıştık. Gol atalım derken bireysel hatalarımızı değerlendirdiler ve sonuçlandırdılar. Yarın inşallah böyle bireysel hatalar yapmadan maçı güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.

“HER ELEŞTİRİYE KAFAYI TAKARSAK BU İŞİ YAPAMAYIZ”

Eleştirilerden etkilenmeyerek işlerini yapmak istediklerini belirten İsmail Kartal, “Geldiğimiz nokta itibarıyla her şey açık ve net. Yeterli desteği alıp almadığımı ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sonuçta ben işimi yapıyorum. Dışarısı ile ilgilenmiyorum. Bu takımın nasıl futbol oynadığını, ne kadar puan topladığı ve ne kadar goller attığı ortada. Burada futbolcularım ve ben eleştiriliyorsak ona söyleyecek bir lafımız yok. Eleştiri tabii ki var ve olmalıdır. Biz her eleştiriye kafayı takarsak işimizi yapamayız. Biz onlardan etkilenmeyerek kendi duruşumuzu devam ettirerek işimizi yapmalıyız” şeklinde konuştu.

“DJIKU İYİ DURUMDA”

Djiku hakkında konuşan Kartal, “Djiku çok iyi durumda. Bugünkü antrenmanda bakacağız. Yarın oynayabilir. Sonuçta tabii ki çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayak tarak kemiği kırılıyor ve maçı o şekilde bitiriyor. O kadar yüksek konsantrasyon ile oynayan bir oyuncu” dedi.

“YARIN EN İDEAL 11 BAŞLAMAYI ÜMİT EDİYORUM”

Yarın ideal 11 ile sahada olmayı ümit ettiğini söyleyen İsmail Kartal, “Sezon başından beri birçok oyuncumuz sakatlandı. Belki haftalarca belki aylarca birçok mevkide oyuncularım farklı yerlerde maçlara çıktı. 5 stoperim vardı ve 5’i de sakattı. Orta sahadaki 4 oyuncum yoktu. Buna rağmen şu an geldiğimiz nokta itibariyle zor bir süreçten geçtik. İnanıyorum ki son yapacağım antrenmanda en ideal 11 ile başlayabilmeyi ümit ediyorum” sözlerini sarf etti.

“SAYGIMIZ VE İNANCIMIZLA BU GÜNLERE GELDİK”

Futbolcular ile arasında saygı ve inanç olduğunu aktaran Kartal, “Çok üst düzey ve profesyonel oyuncular. Ben de karakterli bir insanım. Onlar da beni tanıyorlar. Her şey karşılıklı. Bir birimize olan saygımız ve inancımızla bu günlere geldik. Bundan sonra da böyle deva m edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİR DÖNEM GÜÇLÜ OYUN OYNAYAMADIK”

Sakatlıkların dolayı sezonun bir bölümünde güçlü oyunlarını sahaya yansıtamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, “Sezona iyi başladık. Daha sonra yaşadığımız sakatlıklar, orta sahadaki oyuncularımızın olmamasından dolayı güçlü oyunu bir dönem yapamadık. Oyun içerisinde ara ara yapabiliyorduk. Bir şekilde maçlarımızı kazanmayı bildik ve bu günlere geldik. Yarın inanıyorum ki ideal 11 ile sahaya çıkarız ve bıraktığımız yerden devam ederiz. Bu kadar eksiklere rağmen biz oyun planımızdan ve pozitif oyundan vazgeçmedik. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyun planımız ve felsefemizden asla vazgeçmedik. Sıkıntılı süreçler yaşasak da o evreyi atlatabildik. Bir futbolcu sakatlığı geçince hemen oynatamazsınız. Onu oynatabilmemiz için en az 8-10 tane antrenmana çıkması lazım. Maç ritmini yakalaması için. Biz doğru anı bekleyip oyuna attığımızı düşünüyorum. Ama yarın bu oyuncuların çoğu sahada olacak. Şu an yüzde 98 takımdaki bütün oyuncularım düzeldi. Bir tek Mert Hakan, 2 gün sonra takım antrenmanlarına başlayacak. Tadic 60 maça yakın maç oynadı. Avrupa’daki futbol adamlarının bundan dolayı serzenişleri var. Bu kadar fazla maç oynatmak zararlı. Covid’den sonra sakatlıklar yüzde 200 artmış. İnsanlar ‘Acaba İsmail Hoca’nın antrenmanları ağır mı?’ diyebilirler. Ben böyleysem Liverpool, Manchester United, Bayern Münih… Onların cevabını kim verecek. Bu kadar fazla maç oynamayı oyuncular kaldıramıyor” dedi.

Penaltı çalışması yaptıklarını belirten Kartal, “Hafta içi ufak bir penaltı çalışmamız oldu. Bugün de olacak. İnşallah penaltılara kalmaz diye düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

Son olarak Jayden Oosterwolde’nin bireysel antrenmanlara başlaması hakkında konuşan İsmail Kartal, “Şu an iyi durumda. Çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden erken aramıza dönebileceğini düşünüyoruz. Belki de lig bitmeden aramıza katılabilir diye tahmin ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.