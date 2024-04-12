Kayseri'de aranan firariler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 suç kaydı bulunan, 'çocuğun cinsel istismarı', 'silahla yaralama' ve cezaevi firarisi olan A.B. ile 28 suç kaydı ile birlikte 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlülerin saklandıkları adres belirlendi. 2 hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. ve A.A., polis merkezine götürüldü.