Kayseri'de aranan firariler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 suç kaydı bulunan, 'çocuğun cinsel istismarı', 'silahla yaralama' ve cezaevi firarisi olan A.B. ile 28 suç kaydı ile birlikte 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlülerin saklandıkları adres belirlendi. 2 hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. ve A.A., polis merkezine götürüldü.
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# Kayseri, Polis, firari hükümlü, ile
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.