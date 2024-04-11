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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü mask
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Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, topla oyun ile başladı.

İki gruba ayrılan futbolcular daha sonra taktik çalışma, 3'e 2 ve 4'e 3 savunma-hücum çalışması yaptı.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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11 Nis 2024 - 02:01 AA Konya- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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