Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

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Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, topla oyun ile başladı.

İki gruba ayrılan futbolcular daha sonra taktik çalışma, 3'e 2 ve 4'e 3 savunma-hücum çalışması yaptı.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.