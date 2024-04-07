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Çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Mustafa G., koyun alışverişi sonrası aralarında çıkan kavgada kendisini yaralayan Hüseyin Deveci'yi (65), elindeki tüfeği kapıp ateş ederek öldürdü. Mustafa G., hastaneye kaldırıldı.

Çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü mask

Olay, saat 16.40 sıralarında Örnekköy Mahallesinde meydana geldi. Mustafa G. ve Hüseyin Deveci, aralarındaki koyun alışverişi sonrası tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Deveci, tüfekle ateş açarak Mustafa G.'yi yaraladı. Mustafa G. ise Deveci'nin elindeki tüfeği kapıp, ateş etti. Kanlar içinde yığılan Deveci olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Mustafa G. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince  hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# Sağlık, hastaneye kaldırıldı, ISE, etti

07 Nis 2024 - 01:28 DHA Konya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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