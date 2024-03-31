Ankara'da yangın

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İleri Mahallesi Yıldız Sokak’ta akşam saatlerinde 7 katlı binanın teras katında bulunan eşyalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle diğer katlara ve yan binalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan binada yangının çıkış nedeni araştırıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.