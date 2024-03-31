- Çevre

Ankara'da yangın

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Ankara'da yangın mask
Ankara'da yangın
Ankara'da yangın
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İleri Mahallesi Yıldız Sokak’ta akşam saatlerinde 7 katlı binanın teras katında bulunan eşyalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle diğer katlara ve yan binalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan binada yangının çıkış nedeni araştırıyor.

# Pursaklar, Ankara, Yangın, bir, edildi

31 Mar 2024 - 18:21 DHA Ankara- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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