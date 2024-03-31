DKM İnşaat ve Danışmanlık, 'Nordbygg 2024’te

Sürdürülebilirlik ve ileri dönüşümde öne çıkan DKM İnşaat ve Danışmanlık’ın Rezonex ve Tunex markaları, %100 geri dönüştürülmüş kauçuktan üretilen birinci sınıf Titreşim Kontrolü ve Ses Yalıtımı çözümleri sunuyor.

Nordbygg'de Sizi Neler Bekliyor?

Son Teknoloji Çözümler: Çevresel etkiyi azaltırken endüstri standartlarını aşmak için titizlikle hazırlanmış Rezonex Titreşim Kontrolü ve Tunex Ses Yalıtımı ürün yelpazesini keşfedin.

Uzman Rehberliği: Proje gereksinimlerini tartışmak, ürün tanıtımları yapmak ve inşaat çalışmalarını geliştirmek için özel çözümler sunmak üzere hazır bulunacak DKM’nin uzman danışman ekibi ile tanışın.

Sürdürülebilirlik Vitrini: DKM İnşaat ve Danışmanlık'ın, geri dönüştürülmüş ham maddeleri üstün kaliteli inşaat ürünlerine dönüştürerek daha yeşil bir geleceğe doğru nasıl öncülük ettiği hakkında bilgi sahibi olun.



Öne Çıkan Ürünler

Rezonex Titreşim Kontrolü: Titreşimleri azaltmak ve yapısal stabiliteyi artırmak için tasarlanan Rezonex, çeşitli inşaat uygulamalarında optimum performans sağlar.

Tunex Ses Yalıtımı: Gürültü iletimini en aza indirmek ve daha sessiz, daha konforlu ortamlar yaratmak için tasarlanan Tunex ile üstün ses yalıtımı özelliklerini deneyimleyin.

DKM İnşaat & Danışmanlık'ın inşaat sektöründeki 20 yılı aşkın deneyimi ve sürdürülebilir çözümlerinin, inşaatın geleceğini nasıl şekillendirdiğine tanık olma fırsatını Nordbygg 2024'te yakalayın!