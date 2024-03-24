Ömer dizisinin bu haftaki konusu nedir ?

25 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Ömer ve Gamze yaşadıkları hüzünlü vedanın ağırlığı ve keyifsizliği altındadır. Nurhayat ile açıklanması zor bir durumdayken Çiçek'i karşısında bulan Reşat, ondan hiç tahmin edemeyeceği bir yaklaşım görür. Samet'in tedavi olmasını isteyen Reşat, sonunda onu ikna etmeyi başarır.

Ayrılık kararında ısrarcı olmasının nedenini merak eden Reşat, Gamze'den onu şaşırtan ve etkileyen bir gerekçe duyar. Zor bir dönemden geçen Ömer'e elinden geldiğince destek olmaya çalışan Reşat, evliliğe küsmemesini ve çocuk sahibi olmasını öğütleyerek, oğluna uygun birini bulması için Safiye'ye haber yollar.

Nisa'yı kendisine yeniden aşık etmek isteyen Hakan, kendince bazı planlar yapar, Rahmi ve Fatma'nın yakınlığı ise yeni bir kriz yaratır. Ayrılık kararı alsalar da birbirinden kopamayan Ömer ile Gamze arasındaki çekişmeler devam ederken Gamze, onu derinden sarsan bir gelişmenin haberini alır.

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.

Ömer, 25 Mart Pazartesi saat 20.00’de Star’da.