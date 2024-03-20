"Ulus 100. Yıl meydanı hayırlı olsun"

Ulus 100. Yıl Meydanı açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı;

"Bugün, benim en büyük projem olan Ulus Tarihi Kent Yenileme ve Turizme Açma projesinin Ulus 100.yıl Meydanı açılış törenindeyiz. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. ulus Neden değerli şu anda toplandığımız Ulus bölgesi, sadece Cumhuriyet dönemimizin değil, cumhuriyetleri öncesinde de zengin bir tarihsel ve kültürel mirası içindedir. Ulus, antik ve Osmanlı dönemlerin izlerini taşımaktadır. Roma Caddesi, Augustus Tapınağı, Bizans Dönemi Kalıntıları, Hacı Bayram Veli Camii ve hepimizin bildiği birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapar. Ulus'un bizler için en değerli tarihi ise Cumhuriyet dönemiyle başlamıştır. Cumhuriyet tarihimizin en kıymetli merkezleri ulusta yer almaktadır. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemimizde Ulus, ülkemizin dört bir yanından gelen farklı sosyolojilere ait insanları buluşturmuş. Birbirinden farklı görüşlere sahip bu insanlar, tek bir hedef için harekete geçmiştir: Vatan sevdasıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulus'u aynı zamanda millet iradesinin vesikası haline getirmiştir. Bu bölge, çok uzun yıllar boyunca Ankara'nın politik, bürokratik, finansal, kültürel ve ticari merkezi olmuştur. İşte Ulus, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi bizim için çok önemlidir. Tarihimiz, kültürümüz ve zenginliğimizdir. Son birkaç on yılda oluşan gerilemeyi durdurup burayı turizm kenti haline getirmek, bizim en büyük projelerimizden birisidir. Değerli hemşerilerim, biraz sonra burada yaptığımız Ulus bölgesindeki bütün çalışmalarda anlatacağım. Ben 2009 yılında aday olduğumda Ankara'ya turist getireceğim dediğimde herkes şunu soruyordu: "Ankara'ya niçin turist gelsin?" Ben de Ankara'ya bir de benim gözümle bakın diye bir animasyon yaptırmıştım. Beypazarı'nda da ilk önce Beypazarı turizmi açacağım dediğimde, belki hiç kimse inanmadı. Şöyle söylemiştim onlara: " Gün gelecek, gelen turistlerden siz buralarda gezemeyeceksiniz" demiştim. Gün geldi, o projeyi gerçekleştirdik ve çarşı içine gelmeyin diye anons etmek durumunda kaldık. İşte Ulus bölgesi de tarihi kent merkezi olarak, inşallah önümüzdeki günlerde turistlerin yoğun olarak gezilen bir alan olacak. Buradaki projelerimizin içinde olan, şu gördüğünüz meydanda Ulus'taki trafiğin tamamının yer altına alınması projesini kültür ve tabiat varlıklarına sunduk. Yeniden zemin altında bir Jeoradar incelemesi kararı verdiler. İnşallah önümüzdeki dönemde inceleme düzgün çıktığı takdirde bir sorun olmadığı takdirde trafiği tamamen yerin altına alarak belki de Ankara'nın en büyük meydanını burada gerçekleştirmiş olacağız. Bugün şu açılışını yaptığımız Yüzüncü Yıl Meydanı çevresine, tarihi yapıların tam kalbinde ve Ankara halkına nefes aldıracak. Proje, yeşil dokusu ve otopark sorununu çözüm niteliğindeki katlı otoparkı ile hizmet verecek. Projedeki otopark dışındaki alanlarda yeşilin yakıştığı gözlemleniyor. Ankara'nın iklimine ve doku­suna uygun olarak farklı türde üç yüz ağaç dikildi.

Toplam alanı sekiz bin metrekare olan bu alanda iki bin metrekare büyüklüğünde. Ana meydan peyzaj alanları ve toplam iki yüz on dört araç kapasiteli iki katlı otopark yer alıyor. Otomasyon sistemiyle hizmet verecek otopark alanında kapasite durumunu online olarak takip etmek mümkün olacak. Ayrıca projede tüm alana hizmet edecek kafeterya da yer alıyor. Yüzüncü Yıl Meydanı, inşallah Ankara'nın tarihsel dokusunun tam kalbinde kültürlerin buluşma noktası olacak. Değerli hemşerilerim, Biliyorsunuz şeffaf belediyecilerin Türkiye'de öncüsüyüz. Bu projeyi yüz altmış bir milyon lira maliyette tamamladık. Başka Ulusa neler yaptık? Ankara Kalesi Sur duvarları restorasyonuna başlandı, etkili Roma yolu düzenlemesine başlandı, Anafartalar Caddesi Sokak Sağlık Araştırması ve Kentsel tasarımına başlandı. Kentsel sit Alanı içerisinde dört adet Çeşme Restorasyonu, Hükümet Caddesi ve Çevresi Düzenleme Projesi, Hamidiye Cami Restorasyonu, Anafartalar Belediye Çarşısı. Karşıda gördüğünüz çarşı tamamen yenilendi. İki katı teknik birkaçı mesleğe ilk başlayan avukatlara tahsis edildi. Ayrıca Ankara'daki esnaf odalarında ayrıca tahsis ettik ki Ulus tekrar eski cazibesine kavuşsun diye İçkalede, birinci etap Sokak sağlıklaştırma projesi bitti, ikinci etap sokak sağlıklaştırma projesi bitti, içkale üçüncü etap sokak Sağlıklaştırma projesinin ihalesi yapıldı. Ankara Kalesi ve civarına çıkıldığı zaman artık orada restorasyonu yapılmamış hiçbir ev kalmayacak. Roma Tiyatrosu restorasyonu bitirildi. Arkeopark düzenlemesi yapıldı. Ayrıca alt kısımda Gençlik Parkı, Kültür Merkezi ve şehir tiyatroları yenilendi. Anafartalar Çarşısının üst kısmına bir park yaptık. Ulus hali yeniledik. Anafartalar Çarşısı sıfırdan yeniledik. Karşıda gördüğünüz eski Gençlik ve Spor müdürlüğüne EGO Genel Müdürlüğü taşındı. Ulus işhanının tadilatı yapıldı ve son olarak da Yüzüncü Yıl Meydanı ve kapalı otopark yapıldı. Artık Ankara'ya gelenler kardan başlamak üzere bir tarafı da Sıhhiye'den başlamak üzere Ulus'a gelecekler. Burada İş Bankası binası da aynı zamanda müze olarak düzenlendi. Roma hamamları bizdeydi kendisi restore edecek. Buradan ilerlediğimiz zaman ben tersine kadar restorasyon yapılmamış hiçbir yer kalmıyor. Aynı zamanda Hacı Bayram'da da böyle bir çalışma yapılmıştı. Hacı Bayram Kalem aynı zamanda Hıdırlı tamamen gezi alanı olarak düşünülüyor turistler için Roma tiyatrosu arka park ile beraber. Aynı zamanda Anafartalar'ın devamında Çıkıkçılar yokuşuna ilk defa ihaleye çıktı, giren olmadı. Orayı ihale ettikten sonra yaptıktan sonra Hamam önü bölgesi ile birleştirip dünyanın çeşitli yerlerine gittiği zaman tümüyle görünen eski tarihi kent merkezi tümüyle ayağa kalkmış olacak ve inşallah Mansur Yavaş'ın en marka projelerinden birisi de Ulus düzenlemesi olacak. Bu harcamalar, güncel tutarlarıyla Bir milyar iki yüz milyon lira civarında para harcandı. Ulusu ayağa kaldırmak için inşallah söylediğim gibi burası marka bir proje olacak ve dünya başkentlerine yakışır bir şekilde onlarla yarışan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Değerli hemşerilerim, yaptığımız bütün çalışmalar şeffaftır, halka hesap vermek bir zorunluluktur. Mal beyanımı ben açıkladım, rakiplerimiz de açıklamaya başladılar ama bugünkü basına düşen yazıları gördüğünüz zaman bir bir sürü spekülasyon var. Ben de dün bir televizyon yayınına şunu söyledim: 1999 yılında Beypazarı'nda ilk belediye başkanlığı yaptığımdan bugüne kadar Bütün banka hesaplarım incelemeye açıktır. Hiç kimseden sakladığım hiçbir şeyim yoktur. Kamu yöneticileri böyle olmalıdır. Göreve başladığıyla bıraktığı zamanki mal varlığını açıklamalıdır. Bu sadece Mansur Yavaş için değil, Türkiye'deki görev yapan bütün belediye başkanlarını kapsar. Ancak böyle olduğu takdirde bu insanlar arasındaki gelir adaletsizliği, fakirliği, yoksulluğu önlemenin imkanı yoktur. Bu şekilde ancak yolsuzluk ve israfı ortadan kaldırılabilir.



Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bunun önceliğini yapmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah 1 Nisandan sonra rekor oy farkıyla elde edeceğimiz on beşin üzerindeki belediye ile belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak suretiyle önümüzdeki dönemde daha engelsiz bir şekilde sizlere doya doya hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel günlerde toplantılarımızı artık burada yapacağız, eğlencelerimizi burada yapacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum."