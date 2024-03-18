Şişli'de ambulans, otomobile çarptı

İstanbul, Şişli’de, hasta almaya giden ambulans, hatalı U dönüşü yapan minibüsle çarpıştı. Minibüsün savrularak devrildiği kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 09.45 sıralarında, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy varyant altında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GVZ 790 plakalı minibüsün şoförü Mehmet İstif, hatalı U dönüşü yaparak varyant altındaki orta yola girmek istedi. Bu sırada, hasta almak için Mecidiyeköy yönünden Levent yönüne ilerleyen Sefa Topaktaş’ın kullandığı 112 Acil Yardım Ambulansı, minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüs bir süre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durdu. Kazada, minibüs şoförü İstif ile ambulanstaki 2 sağlık görevlisi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen bir başka ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın yaşandığı yol, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, Levent yönünde yoğunluk oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.