'İnsan eti yemeye başlandı' iddialarına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Haiti'de insanlar, insan eti yemeye başladı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Haiti'de insanlar, insan eti yemeye başladı" iddiası doğru değildir. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından, çeteler tarafından ülkede oluşturulan kaosa ilişkin sosyal medyada birçok sahte görüntü servis edilmiştir. Ateş üzerinde çevrilen insanların olduğu görüntüler dolaşıma sokulmuş ancak görüntülerin doğru olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu görüntülerin, 2018 yılı Ekim ayında Çin’in Zhuhai kentindeki Chimelong Ocean Kingdom Tema Parkı’nda düzenlenen Cadılar Bayramı partisinde kaydedildiği belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."