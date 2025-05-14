Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi’ne gitmek isteyen vatandaşlar, yoğun kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarının patinaj yapması nedeniyle yollarına devam edemeyip araçlarını park etmek zorunda kaldı. Sürücülerden Fatih Yücel, "Mayıs ayının 14'ünde tekrardan kış geri geldi. Arabamız patinaj yaptı, çıkamadık" diyerek durumu özetledi.

Hava Hissedilir Şekilde Soğudu

Meteoroloji verilerine göre Erzurum ve çevresindeki birçok ilçede hava sıcaklıkları ciddi şekilde düştü. İşte 14 Mayıs sabahı ölçülen en düşük sıcaklıklar:

Yakutiye : 0,2°C

Tortum : 0,3°C

Çat : 0,3°C

Aziziye : 2°C

Şenkaya : 2,4°C

Karayazı : 3,7°C

Tekman : 3°C

Aşkale : 4°C

Karaçoban : 4,2°C

Hınıs / Köprüköy : 4,6°C

Olur : 4,7°C

Pazaryolu : 4,5°C Kayıp hastanın gölette cesedi bulundu İçeriği Görüntüle

Oltu : 5,7°C

Uzundere : 5,4°C

İspir : 6,4°C

Horasan: 7,2°C

Erzurum’da Kıştan Kopamayan Bahar

Mayıs ayında kar sürprizi yaşayan Erzurum'da vatandaşlar sosyal medyada "Bahar gelmedi, kış geri döndü" yorumları yaptı. Palandöken’deki bu ani hava değişimi, doğa ve kayak severler için eşsiz kareler sunsa da ulaşımı olumsuz etkiledi.