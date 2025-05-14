Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekerek, çiftçilere yönelik destek politikalarını kamuoyuyla paylaştı. Yavaş, yüksek maliyetler, düşük alım fiyatları ve ithalata dayalı tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin ayakta kalma mücadelesi verdiğini vurguladı. “Gün doğmadan tarlaya inen, toprağı alın teriyle yoğuran çiftçimiz; bugün yüksek maliyetler, düşük alım fiyatları ve ithalat politikaları altında adeta ayakta kalma mücadelesi veriyor.” diyen Başkan Yavaş, bu zorluklara kayıtsız kalmadıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tarım politikalarına yönelik yaptığı çalışmaları da paylaşan Yavaş, 2019 yılından bu yana 50 bini aşkın çiftçiye toplamda 3,9 milyar lira destek sağladıklarını açıkladı. Bu desteğin yüzde 93’ünün küçük ve orta ölçekli üreticilere verildiğini belirtti.

ABB Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Gün doğmadan tarlaya inen, toprağı alın teriyle yoğuran çiftçimiz; bugün yüksek maliyetler, düşük alım fiyatları ve ithalat politikaları altında adeta ayakta kalma mücadelesi veriyor. Biz bu zorluklara kayıtsız kalmadık. 2019’dan bu yana 50 bini aşkın çiftçimize 3,9 milyar lira destek sağladık. Bu desteğin %93’ünü küçük ve orta ölçekli üreticimize verdik. Unutmayalım tarım politikaları ülkemizin beka sorunudur. Çiftçimize destek olmak, sadece bir tercih değil, kamu görevi ve sorumluluğumuzdur."