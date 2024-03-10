Göz Yorgunluğu Neden Olur ?

Göz yorgunluğu veya astenopi olarak da bilinen göz yorgunluğu, genellikle bir ekrana veya küçük nesnelere yoğun odaklanma gerektiren faaliyetlerde uzun süreli kullanım sonucunda gözlerinizin yorulması veya aşırı çalışmasıyla ortaya çıkan bir durumdur.

*Uzun süreli ekran süresi: Dijital ekranların (bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve TV'ler) önünde uzun saatler geçirmek, göz kuruluğu, bulanık görme ve rahatsızlık gibi semptomlarla karakterize edilen dijital göz yorgunluğuna yol açabilir.

*Zayıf aydınlatma: Çalışma alanınızdaki veya ortamınızdaki yetersiz veya aşırı aydınlatma gözlerinizi yorabilir. Yetersiz aydınlatma okumayı veya çalışmayı zorlaştırabilirken, aşırı parlak aydınlatma parlama ve rahatsızlığa neden olabilir.

*Düzeltilmemiş görme sorunları: Miyopluk, hipermetropluk veya astigmatizm gibi düzeltilmemiş görme sorunlarınız varsa, gözleriniz odaklanmak için daha fazla çalışabilir ve bu da göz yorgunluğuna yol açabilir.

*Yanlış reçeteli gözlükler veya kontakt lensler: Yanlış reçeteli gözlük veya kontakt lens takmak ya da eski lensler göz rahatsızlığına ve yorgunluğa neden olabilir.

*Kuru gözler: Yetersiz gözyaşı üretimi veya düşük gözyaşı kalitesi göz kuruluğuna neden olabilir ve bu da göz yorgunluğu ve rahatsızlığına yol açabilir.

*Mavi ışığa maruz kalma: Dijital ekranlardan ve yapay aydınlatmadan yayılan mavi ışığa uzun süre maruz kalmak uyku-uyanıklık döngünüzü bozabilir ve göz yorgunluğuna katkıda bulunabilir.

*Uzun süreler boyunca okumak: Ara vermeden veya uygun aydınlatma kullanmadan uzun süre okumak, genellikle "okuyucu yorgunluğu" olarak adlandırılan göz yorgunluğuna neden olabilir.

*Kötü ergonomi: Yanlış konumlandırılmış bir bilgisayar monitörü, klavye veya sandalye gibi rahatsız edici bir iş istasyonu kurulumu, garip duruşlara ve göz yorgunluğuna yol açabilir.

*Göz kırpma eksikliği: Bilgisayarda çalışırken veya bir göreve dikkatle odaklanırken, insanlar daha az göz kırpma eğilimindedir, bu da göz kuruluğuna ve göz yorgunluğuna neden olabilir.

*Alerjenlere maruz kalma: Toz, polen veya evcil hayvan tüyü gibi alerjenler gözlerinizi tahriş edebilir ve özellikle alerjiniz varsa göz yorgunluğuna neden olabilir.

*Göz hastalıkları ve rahatsızlıkları: Glokom, katarakt veya maküler dejenerasyon gibi bazı göz rahatsızlıkları, diğer görsel semptomların yanı sıra göz yorgunluğuna da neden olabilir.

Göz yorgunluğunu önlemek ve hafifletmek için 20-20-20 kuralına uymak ( her 20 dakikada bir 20 saniye ara vermek ve 20 metre uzaktaki bir şeye bakmak), aydınlatma ve ekran ayarlarınızı yapmak, uygun ergonomiyi korumak, reçetenizi güncel tutmak ve gerektiğinde suni gözyaşı veya kayganlaştırıcı göz damlası kullanmak çok önemlidir.