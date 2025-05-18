Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında, 88’i yerli üretim olmak üzere toplam 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Toplam 95 ilacı geri ödeme listesine dahil ettik. Bu ilaçların 88’i yerli üretim. Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında 5 kanser ilacı, 6 diyabet ilacı, 5 kronik immün trombositopeni tedavisinde kullanılan ilaç, 5 talasemi (demir bağlayıcı) ilacı ile astım ve KOAH hastalıklarında kullanılan 5 ilaç da yer alıyor. Yeni ilaçların tüm hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.”

Yeni düzenlemeyle birlikte hem hastaların tedaviye erişiminin kolaylaşması hem de yerli ilaç üretiminin desteklenmesi hedefleniyor.