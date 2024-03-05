Otomobilin içindeyken, başından vuruldu

İstanbul Küçükçekmece’de bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde başında vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolunda sabah saatlerinde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, camı kırarak kapıları açtı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde başında silahla vurulmuş olan kişinin öldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı aramada ise Mesut Özkol adına kimlik buldu. Olay yeri inceleme ve Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısının otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardında ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken polis ekipleri soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.