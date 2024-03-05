Gece kulübünde olay çıkardı iddiası

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt hakkında gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Karakurt, bir eğlence mekanına gittiği sırada sahneye çıkarak, şarkıcı Melsum Erdost'un mikrofonunu alıp şarkı söylemeye başladı. Erdost, aralarında yaşanan arbede sırasında mikrofonun kendisine çarpması sonucu dudağının şiştiğini ifade etti. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri ise Ebrar Karakurt'u mekandan çıkardı.

Şarkıcı Melsum Erdost, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya atılan iddiayı duyurdu. Erdost, takipçileriyle bir mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Dün gece Rise and Call Suadiye'de bir olay yaşandı. Ben sahnede performansımı sergilerken Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı da izleyiciler arasındaydı. Ebrar oldukça alkollüydü ve sahneye çıkarak dans etmeye başladı, performansıma müdahale etti. En sonunda, 'Ben de şarkı söyleyeceğim' diyerek sahneye atladı. Bu durumu gören Melsum'un menajeri, duruma müdahale etti ve beni sahneden aldı. Ancak Ebrar hala şarkı söylemek istediği için Barış Murat Yağcı'nın ekibinden biri tepki gösterdi. Tartışma büyüyünce güvenlik müdahale etti ve Ebrar'ı mekandan çıkardılar."

Şarkıcı Melsum Erdost bu mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gün yüzüne çıkmasaydı ben bu konuyu açık etmeyecektim ama madem birileri bu konuyu insanlara açtı evet dün akşam sahnede böyle bir durum yaşandı kendisi sahneye çıktı ve benim elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şu an dudağım hala şiş ve mor halde. Kendisi görürse bu yazdığımı tek söylemek istediğim; ona karşı olan tüm sevgim ve inancımın bitmiş olmasıdır bundan sonra kendisini destekleyici hiçbir içerik paylaşmayacağım çünkü kendisi bunu hak eden bir insan değilmiş öğrenmiş oldum." ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.