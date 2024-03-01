Ebru Gündeş evlendi: Eski eşi ateş püskürdü

Ebru Gündeş, 2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra bir süredir gözlerden uzakta yaşadığı aşkıyla, 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai'de evlendi. Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı, aldatıldığını ve kandırıldığını iddia ederek Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'i Allah'a havale ettiklerini dile getirdi.

Söylemezsem Olmaz programına özel açıklama yapan Selin Kabaklı, " Yaralı bir anneyim, yaralı bir kızım var. Evliliğimi aşk üzerine yapmıştım. Kandırılmış ve aldatılmış bir anneyim. Sessizliğimin nedeni 5 yaşındaki kızım. Ben yuva yıkmadım. Bir konuşursam yer yerinden oynar. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum" ifadelerini kullandı.