- Kültür & Sanat

Yaren Evi Kültürü Pursaklar’da Yaşatılıyor

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından hizmete kazandırılan ve yaren evi geleneğini yaşatmak adına Çankırı’da yüzyıllardır devam eden “Yaren Evi" kültürü, Pursaklar’da yaşatılmaya devam ediyor.

Yaren Evi Kültürü Pursaklar’da Yaşatılıyor mask

Pursaklar Yaşam Merkezinde bulunan Yaren Evi’nde Çankırı Merkez Pehlivanlı Köyü köy odasının düzenlediği programa katılan Başkan Ertuğrul Çetin, sıcak sohbetlerin eşliğinde keyifli dakikalara sahne olan gecede yarenler, gösterilerini sergiledi.

‘‘Çankırı Merkez Pehlivanlı Köyü köy odasının düzenlediği programda muhabbetlerine ortak olduk’’

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geçmişten beslenip geleceği inşa etmek adına tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatarak koruma ilkesini gözeterek, yaren kültürümüzü korumak ve yaşatmak amacıyla Pursaklar Yaşam Merkezi’nde 4 senedir hizmet veren Yaren Evimizde gelecek nesillere aktarılmasına ortam oluşturuyoruz. Çankırı Merkez Pehlivanlı Köyü köy odasının düzenlediği programda muhabbetlerine ortak olduk. İlçemize kazandırdığımız yaren evinin yoğun bir şekilde kullanılıyor olması bizleri mutlu ediyor. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, muhabbetin yaşandığı yaren meclisiniz hayırlı olsun" dedi.

# Ahilik Kültürü, Ertuğrul Çetin, Pursaklar, Pursaklar Belediyesi, Yaren Evi, bir, olsun, Başkan

28 Şub 2024 - 04:50 - Kültür & Sanat

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL