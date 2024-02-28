Yaren Evi Kültürü Pursaklar’da Yaşatılıyor

Pursaklar Yaşam Merkezinde bulunan Yaren Evi’nde Çankırı Merkez Pehlivanlı Köyü köy odasının düzenlediği programa katılan Başkan Ertuğrul Çetin, sıcak sohbetlerin eşliğinde keyifli dakikalara sahne olan gecede yarenler, gösterilerini sergiledi.

‘‘Çankırı Merkez Pehlivanlı Köyü köy odasının düzenlediği programda muhabbetlerine ortak olduk’’

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geçmişten beslenip geleceği inşa etmek adına tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatarak koruma ilkesini gözeterek, yaren kültürümüzü korumak ve yaşatmak amacıyla Pursaklar Yaşam Merkezi’nde 4 senedir hizmet veren Yaren Evimizde gelecek nesillere aktarılmasına ortam oluşturuyoruz. Çankırı Merkez Pehlivanlı Köyü köy odasının düzenlediği programda muhabbetlerine ortak olduk. İlçemize kazandırdığımız yaren evinin yoğun bir şekilde kullanılıyor olması bizleri mutlu ediyor. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, muhabbetin yaşandığı yaren meclisiniz hayırlı olsun" dedi.