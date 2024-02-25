Fatih Sultan Mehmet anlatıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde sahnelenen, Dünyaca ünlü besteci İtalyan Gioachino Rossini'nin 28 yaşında bestelediği “2. Mehmet" (Maometto II) operasının prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Eserin orkestrasını dünyaca ünlü İtalyan şef Alessandro de Marchi yönetirken, rejisörlüğünü de ünlü İtalyan sanatçı Renato Bonajuto üstlendi. Fatih Sultan Mehmet'in Venedik Cumhuriyeti hakimiyetindeki Eğriboz kuşatması sırasında yaşadıklarını anlatan eser, uzun süren hazırlıkların ardından sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Prodüksiyon 2. Mehmet'in en dikkat çeken öğelerinden birisi de Fatih Sultan Mehmet'in atını canlandıran 'Çilli' oldu. Sahnede kullanılan gerçek at, ilgi ile izlendi.

Son teknoloji sahne mekaniğine ve sistemlerine sahip ana sahne, '2. Mehmet' operasına özel üç ayrı sahneye dönüştürüldü. Fatih Sultan Mehmet, sahneye özel eğitimli 'Çilli' isimli atla çıktı. "2. Mehmet" operasında '2. Mehmet' rolünde Burak Bilgili ve Doğukan Özkan, 'Anna' rolünde Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay, 'Calbo' rolünde Barbora Hitay, Asude Karayavuz ve Esen Demirci, 'Paolo Erisso' rolünde Mert Süngü ile Ufuk Toker, 'Condulmiero' rolünde Berk Dalkılıç ve Yoel Keşap, 'Selim' rolünde Hazal Ata ve Anıl Önder dönüşümlü olarak oynadı.

İSTANBUL GİBİ KÖPRÜ BİR PRODÜKSİYON OLDU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Caner Akgün, "Çok mutluyuz. Millet olarak önemli değerimiz Fatih Sultan Mehmet'in hikayesi İtalyan bir besteci ve libretto yazarı Rossini'nin operasında buluşuyorlar. Bu opera 34 yıl sonra orjinal dilinde sezonumuzda yer alıyor, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tarih ve edebi değerlerimizi uluslararası arenada duyurabileceğimiz en önemli vitrinlerden bir tanesi Atatürk Kültür Merkezi. Atatürk Kültür Merkezi ile Devlet Opera Balesi'nin geniş kadrosu birleşince, tabii çok önemli boyutta bir sanat eseri ortaya çıktı. Bunun için çok mutluyuz. İstanbul gibi köprü bir prodüksiyon oldu. İtalyan orkestra şefi Alessandro de Marchi, orkestra sanatçılarımız, koro sanatçılarımız ve solistlerimizle müzikal anlamda bir İtalyan Türk işbirliği yaparken dekor, kostüm, ışık, tasarımcılarımız, ülkemizin yetiştirdiği değerli tasarımcılarımız yine İtalyan rejisör Renato Bonajuto ile birlikte güzel bir iş ortaya koydular. Emeği geçen bütün teknik ekibe, idari ekibe ve sanatçı kadrosuna teşekkürlerimi sunuyorum. Seyircilerimizin ilgiyle izleyeceği bir operayı repertuarımıza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'ÇİLLİ' PRODÜKSİYONUN MASKOTU OLDU

II. Mehmet operasında kullanılan gerçek at 'Çilli'den bahseden Akgün "Fatih Sultan Mehmet'in güzel, estetik olan o güzel atını aynı zamanda sahneye taşıdık. Bütün provalarımıza katıldı. Bizimle birlikte bütün müzikal seslere alıştı. Artık bizim bir üyemiz oldu ve bu prodüksiyonun da maskotu oldu. Tarihi sahneye taşırken gerçek unsurları da kullanmamız gerekiyor, o yüzden bizim için de güzel bir tecrübe oldu" şeklinde konuştu.

Eser, akşam gerçekleşen prömiyerin ardından 28 Şubat, 2 ve 6 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.