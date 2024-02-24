The Walking Dead’in yeni dizisi nerede yayınlanacak?

İçerik platformu TV+, The Walking Dead’in tutkunları tarafından heyecanla beklenen dizinin üçüncü devam serisi ‘The Ones Who Live’ın yayın tarihini duyurdu. Dünyada ilgiyle izlenen dizinin 6 bölümlük ilk devam dizisi ‘Dead City’ 19 Haziran’da, ikinci devam dizisi ‘Darly Dixon’ 11 Eylül tarihinde Türkiye’de yalnızca TV+’ta yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. The Ones Who Live da Türkiye’de 26 Şubat’ta ABD ile aynı anda TV+ ekranlarında olacak.

HER HAFTA YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK

The Walking Dead evreninin yeni dizisinde Danai Gurira (Michonne) ve Andrew Lincoln (Rick Grimes) başrolde olacak. Efsane karakterlerin en beklenilen devam dizisinde Rick ve Minhonne’un birbirlerinden uzun süre ayrı kalmalarına rağmen tüm zorlukları aşarak birbirlerini bulma çabası anlatılacak. 6 bölümden oluşan dizinin her bölümü 60 dakika sürecek. ABD ile aynı anda her hafta yeni bir bölüm TV+’ta yayında olacak.