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Konya'da trafik kazası; 3 kişi öldü

Konya'nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Konya'da trafik kazası; 3 kişi öldü mask

Konya Ilgın karayolunun ilçe çıkışındaki hayvan pazarı bölgesinde 42 CJB 68 plakalı İ. Ö.'nün kullandığı araç aşırı hız nedeniyle yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada araç sürücüsü İ.Ö, G.Ö, M.Ö. hayatını kaybederken araçta bulunan 2 yaralı Konya'ya sevk edildi.

Kaza sonrası polisin başlattığı soruşturma sürüyor

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20 Şub 2024 - 19:49 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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