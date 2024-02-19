Afet ve Acil Durum Yönetim ( AFAD) Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.23’te meydana geldi. Yerin 17,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.