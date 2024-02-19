Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim ( AFAD) Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.23’te meydana geldi. Yerin 17,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.