Araması bulunan 18 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 10-16 Şubat'ta yapılan çalışmalarda, 7 bin 215 kişiyi sorguladı, 18 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 10 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 7 kesici/delici alet, 113 gram uyuşturucu, 47 uyuşturucu hap, 235 kilogram kaçak tütün, 8 bin 780 dolu makaron, 30 bin boş makaron ve 8 şişe sahte içki ele geçirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.