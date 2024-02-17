Araması bulunan 18 kişi yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 10-16 Şubat'ta yapılan çalışmalarda, 7 bin 215 kişiyi sorguladı, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 10 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 7 kesici/delici alet, 113 gram uyuşturucu, 47 uyuşturucu hap, 235 kilogram kaçak tütün, 8 bin 780 dolu makaron, 30 bin boş makaron ve 8 şişe sahte içki ele geçirdi.



