Valizinden 8 kilo esrar çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyahat ettiği otobüste, valizinde 8 kilo esrar ve sırt çantasında 17 adet uyuşturucu hap bulunan O.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Antalya kara yolunda rutin yol kontrol denetimi yaptığı sırada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kontrol yapan polis, davranışlarından şüphelendiği yolculardan O.Ö.'nün sırt çantasında yaptığı aramada 17 uyuşturucu hap, valizinden ise 8 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.