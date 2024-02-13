Valizinden 8 kilo esrar çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyahat ettiği otobüste, valizinde 8 kilo esrar ve sırt çantasında 17 adet uyuşturucu hap bulunan O.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya- Antalya kara yolunda rutin yol kontrol denetimi yaptığı sırada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kontrol yapan polis, davranışlarından şüphelendiği yolculardan O.Ö.'nün sırt çantasında yaptığı aramada 17 uyuşturucu hap, valizinden ise 8 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.