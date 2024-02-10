Ece Üner Sözcü TV'de!

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Haber spikeri Ece Üner geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada TV100 ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Ece Üner'in bir sonraki durağı merak konusu olurken, Sözcü TV Üner'i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.
ÜNER'DEN SEVGİ DOLU PAYLAŞIM!
Bunun üzerine, Sözcü TV ekranlarında olacağı öğrenilen Ece Üner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sözcü TV'ye katılmasında iyi ve sıcak düşüncelerini paylaşan ve mesaj atan herkese teşekkür ederek; "Sözcü TV ailesine katılmamla ilgili sıcacık duygu ve düşüncelerini paylaşan, destek ve hayırlı olsun mesajı atan herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Sevginiz gücüme güç katıyor tabii doğru orantılı sorumluluğum da artıyor. Sizleri çok seviyorum." dedi
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.