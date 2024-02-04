Keçiören’de Dr. Mesut Özaslan halkla buluştu

Dr. Mesut Özaslan, Keçiören’in geleceği için çıktığı bu yolda halkın nabzını tuttu. Toplantıda, Keçiören’in sorunlarına ve çözüm önerilerine değinildi. Dr. Özaslan, katılımcıların sorularını samimiyetle dinledi ve adaylık sürecinde izleyeceği yol haritasını paylaştı.
Keçiörenli vatandaşlar, Dr. Mesut Özaslan'ın “Az Laf, Çok İş” prensibiyle sunduğu projelere ilgi gösterdi.
Keçiören ilçesi için belirlenen CHP belediye başkan adayı Mesut Özarslan, parti tarafından resmen duyurulmasının ardından bugün ( 4 şubat 2024) seçim sürecinde "Keçiören'de az laf, çok iş" sloganıyla halkın desteğini beklediğini ifade etti. Ayrıca, "31 Mart'ta sevgi kazanacak, saygı kazanacak" diyerek halka seslendi.
Ardından, eski Keçiören Belediye Başkanlarından Hamza Kırmızı, Muharrem Beşir ve Muzaffer Kavağa, teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.