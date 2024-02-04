- Siyaset

Keçiören’de Dr. Mesut Özaslan halkla buluştu

Keçiören Belediye Başkanı adayı Dr. Mesut Özaslan, seçim öncesi halkla tanışma toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, “Az Laf, Çok İş” anlayışıyla düzenlenirken, Keçiörenliler aday tanıtım toplantısına yoğun ilgi gösterdi.

Keçiören’de Dr. Mesut Özaslan halkla buluştu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dr. Mesut Özaslan, Keçiören’in geleceği için çıktığı bu yolda halkın nabzını tuttu. Toplantıda, Keçiören’in sorunlarına ve çözüm önerilerine değinildi. Dr. Özaslan, katılımcıların sorularını samimiyetle dinledi ve adaylık sürecinde izleyeceği yol haritasını paylaştı.
Keçiörenli vatandaşlar, Dr. Mesut Özaslan'ın “Az Laf, Çok İş” prensibiyle sunduğu projelere ilgi gösterdi.

Keçiören ilçesi için belirlenen CHP belediye başkan adayı Mesut Özarslan, parti tarafından resmen duyurulmasının ardından bugün ( 4 şubat 2024) seçim sürecinde "Keçiören'de az laf, çok iş" sloganıyla halkın desteğini beklediğini ifade etti. Ayrıca, "31 Mart'ta sevgi kazanacak, saygı kazanacak" diyerek halka seslendi.
Ardından, eski Keçiören Belediye Başkanlarından Hamza Kırmızı, Muharrem Beşir ve Muzaffer Kavağa, teşekkürlerini iletti.

# Dr. Mesut Özaslan, Ankara, CHP, SEÇİM, Keçiören Belediyesi, için, 4 Şubat, ilgi

04 Şub 2024 - 17:08 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL