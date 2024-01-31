Tabancayla vurularak öldürüldü!

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta Ömer Demir ile kimliği belirsiz bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, Demir'i sırtından vu kolundan vurdu. Yaralanan Ömer Demir kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.