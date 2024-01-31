Tabancayla vurularak öldürüldü!

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta Ömer Demir ile kimliği belirsiz bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, Demir'i sırtından vu kolundan vurdu. Yaralanan Ömer Demir kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.