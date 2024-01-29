29 Oca 2024 - 13:16- Siyaset G:

Keçiören'de trafiğe son!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Keçiören Fatih Köprüsü'nde oluşan trafiğe son vermekte kararlıyız." dedi

Keçiören'de trafiğe son! mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Fatih Köprüsünde sık sık oluşan yoğun trafiğe son vereceklerini açıkladı. 

Ayrıca Yavaş açıklamasında, bölgedeki şeritli yol genişletme çalışmasına izin verilmediği takdirde alternatif tünel projesini uygulamaya hazır olduklarını da ifade etti.   

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde ;"Keçiören Fatih Köprüsü'nde oluşan trafiğe son vermekte kararlıyız. Bölgedeki 4 şeritli yol genişletme projemizin protokolü imzalanmazsa alternatif 2,5 kilometrelik tünel projemizi uygulamaya hazırız. Yıllardır göz ardı edilen, gereksiz görülen çalışmaları tamamlamaya, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını öncelemeye devam ediyoruz."

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29 Oca 2024 - 13:16 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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Yorumlar

(3)
03

HAMİT - Göreve geldiği ilk yıl yapacağız dedi. Halen yapacaklar...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 14:58
02

Yahya - 5 yıldır yokmuydu bu trafik,yenimi aklınıza geldi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Ocak 23:29
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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