Keçiören'de trafiğe son!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Fatih Köprüsünde sık sık oluşan yoğun trafiğe son vereceklerini açıkladı.

Ayrıca Yavaş açıklamasında, bölgedeki şeritli yol genişletme çalışmasına izin verilmediği takdirde alternatif tünel projesini uygulamaya hazır olduklarını da ifade etti.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde ;"Keçiören Fatih Köprüsü'nde oluşan trafiğe son vermekte kararlıyız. Bölgedeki 4 şeritli yol genişletme projemizin protokolü imzalanmazsa alternatif 2,5 kilometrelik tünel projemizi uygulamaya hazırız. Yıllardır göz ardı edilen, gereksiz görülen çalışmaları tamamlamaya, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını öncelemeye devam ediyoruz."