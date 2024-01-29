Keçiören'de trafiğe son!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Fatih Köprüsünde sık sık oluşan yoğun trafiğe son vereceklerini açıkladı.
Ayrıca Yavaş açıklamasında, bölgedeki şeritli yol genişletme çalışmasına izin verilmediği takdirde alternatif tünel projesini uygulamaya hazır olduklarını da ifade etti.
Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde ;"Keçiören Fatih Köprüsü'nde oluşan trafiğe son vermekte kararlıyız. Bölgedeki 4 şeritli yol genişletme projemizin protokolü imzalanmazsa alternatif 2,5 kilometrelik tünel projemizi uygulamaya hazırız. Yıllardır göz ardı edilen, gereksiz görülen çalışmaları tamamlamaya, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını öncelemeye devam ediyoruz."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
HAMİT - Göreve geldiği ilk yıl yapacağız dedi. Halen yapacaklar...
Yahya - 5 yıldır yokmuydu bu trafik,yenimi aklınıza geldi
Jandarma - Sadece gülüyorum
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.