Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesiyle Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2'nci maddesini ihlal ettiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yaptı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahaleyi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle yakalanarak ülkeden çıkarılmasını endişeyle karşıladığı bildirildi. Açıklamada, ABD'nin bu eyleminin, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletlerin herhangi bir üye devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidinde bulunmaktan ya da güç kullanmaktan kaçınmasını öngören BM Şartı'nın 2'nci maddesini açıkça ihlal ettiği aktarıldı. Açıklamada, 'Güney Afrika, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli organ olan BM Güvenlik Konseyi'ni bu durumu ele almak üzere acilen toplanmaya çağırıyor' ifadeleri kullanıldı.