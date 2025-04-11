Bakan Bolat, yeni gümrük müdürlüklerinin kurulması ve bu müdürlüklerin modern, teknolojik altyapılarla donatılması gerektiğini vurgulayarak, bu adımların hem işlem hacmini karşılamak hem de dış ticaret firmalarının taleplerine yanıt vermek amacıyla atıldığını belirtti.

Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğü Faaliyete Geçti

Bakan Bolat, Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğü'nün 4 Mart 2025 tarihinde faaliyete geçtiğini ve ilk ihracat gümrük beyannamesinin tescil edildiğini duyurdu. Bu gelişme, gümrük işlemlerinin daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak adına önemli bir adım olarak kaydedildi.

Hedef Küresel İhracat Payını Artırmak

Ticaret Bakanı, gümrük süreçlerinin daha hızlı, kolay, etkin ve izlenebilir hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Ayrıca, bu iyileştirmelerin, ülkenin küresel mal ve hizmet ihracatındaki payını artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı. Bakan Bolat, bu konuda var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Yeni gümrük müdürlükleri ve altyapı yatırımları ile Türkiye'nin ihracat potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Ticaret Bakanlığı, dış ticaretin etkinliğini artırmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük işlemlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak kolaylıkla gerçekleştirebilmesini sağlamak, artan işlem hacmi nedeniyle duyulan ihtiyacı ve dış ticaret firmalarımızdan gelen talepleri karşılamak için yeni gümrük müdürlükleri kuruyor, modern ve… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 11, 2025