Ligde ikinci yarının ilk haftasında Onvo Antalyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Göztepe, bu müsabakadan sonra çıktığı 10 müsabakada galip gelemedi. İzmir temsilcisi, bu maçlarda 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu süreçte İzmir temsilcisinin 22 haftalık iç sahadaki yenilmezlik serisi 22. haftadaki Corendon Alanyaspor maçıyla sona erdi.

Süper Lig'e en son veda ettiği 2021-2022'de son 15 maç üst üste galibiyet çıkaramayan Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi 1959-1960 ve 1974-1975'te 13, 1960-1961'de ise 10 hafta kazanamama serisi yaşamıştı.

Ligin ilk yarısıyla puan farkı 12

Ligde galip gelemediği 10 karşılaşmada sadece 5 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinde aynı süreçte 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 17 puana ulaşmıştı.

İstatistikler bozuldu

En son galip geldiği Onvo Antalyaspor maçının ardından 20. haftayı 34 puanla 4. sırada tamamlayan Göztepe, bu süreçte 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 38 gol atıp kalesinde 23 gol gördü.

Bu süreçte yüzde 52,6'lık galibiyet oranı ve maç başına 2 gol ortalaması yakalayan Göztepe, Süper Lig'deki en başarılı dönemini geçirmesine rağmen daha sonraki 10 müsabakada galip gelemedi.

Göztepe'nin galibiyet yüzdesi 37'ye maç başına gol ortalaması da 1,7'ye geriledi.

İzmir temsilcisi, 1962-1963 sezonunda yüzde 50'lik galibiyet oranı ve maç başına 1,73 gol ortalaması ile bu alanlarda en başarılı dönemini geçirmişti.

Muhabir: Ali Korkmaz