Göztepe, son haftalardaki kötü gidişe son vermek için Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçta, teknik direktör Stanimir Stoilov liderliğinde rakiplerini yenmeyi amaçlayan Göztepe, geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş’ı 49 yıl sonra eleyerek yarı finale çıkmanın sevincini yaşıyor. Bu galibiyetin takımda büyük bir moral kaynağı oluşturduğunu belirten Stoilov, "Kupadaki galibiyetle moral bulduk ve şimdi Süper Lig’deki kazanamama serisini sonlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Göztepe'de sakatlıkları süren oyuncular, maçta forma giyemeyecek. Orta saha oyuncuları Ahmed Illdız ve Isaac Solet'in yanı sıra sol bek Djalma Silva'nın da bu maçta sahada olmamaları bekleniyor. Tedavisi devam eden Novatus Miroshi'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Maç öncesinde bilet fiyatları da belli oldu. 1'inci kategori biletler 3.750 TL, 2'nci kategori biletler 2.750 TL, 3'üncü kategori biletler ise 1.350 TL olarak belirlendi. 4'üncü kategori biletler 950 TL, 5'inci ve 6'ncı kategoriler ise 475 TL olarak satışa sunuldu. Misafir tribünü biletleri ise 600 TL fiyatla satılacak.

Göztepe, Süper Lig’deki galibiyet hasretini dindirmek ve Gaziantep FK karşısında 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Müsabakanın hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak.