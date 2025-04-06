Sevval ATEŞ/ Melisa SAPAZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti 21. Genel Kurultay’ı için Ankara Yenimahalle’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Kurultay gerçekleşirken ilginç bir an yaşandı. Kültür Merkezi’nin içinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Salonu’nda nikah merasimi gerçekleştirildi.

Kurultayın yapıldığı salonun yetersiz kalması nedeniyle basın mensupları, nikah merasiminin yapıldığı salona yönlendirildi. Ancak, basın mensuplarının kalabalık olması ve nikah salonunda bekleyen vatandaşların da bulunması, nikah merasiminin düzenlenmesini zorlaştırdı. Düğün sahipleri, defalarca basın mensuplarının salondan çıkmalarını rica etti.

Nikah sırasında bazı basın mensupları ve vatandaşlar ise, "Biz de alkışlarız, nikahı izleyelim" gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi. O anlar, hem basın mensupları hem de nikah sahipleri için zorlayıcı bir durum oluşturdu.