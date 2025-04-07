KANAL D'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya, üçüncü bölüm tanıtımıyla izleyicilere duygusal anlar yaşattı.Tanıtımda Sezen Aksu'nun "Küçüğüm" şarkısının fon müziği olarak kullanıldığı Eşref ve Nisan'ın yetimhane ziyaretinin sahnesi büyük beğeni topladı. Sezen Aksu'nun duygusal sözleriyle, "Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam, yenilmem bu yüzden, bu yüzden kendime hala güvensizliğim" eşliğinde, ikilinin çocuklarla bir araya gelip hediyeler verdiği anlar izleyenleri derinden etkiledi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI, GÜNDEM OLDU

"Elimde Eşref'le ilgili öyle bir şey var ki" başlığıyla yayımlanan, Nisan'ı Çiğdem Komiser ile konuşurken gören Eşref'in şüphelenmeye başladığı anların da yer aldığı tanıtım, yayınlandıktan kısa bir süre sonra YouTube'da 2 milyon izlenmeyigeçti. Binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, sosyal medyada da büyük yankı uyandırarak gündem oldu.

RÜYA GİBİ KADRO

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı Eşref Rüya dizisinin senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i ilk kez bir araya getiren dizide, başrol ikilisine Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper eşlik ediyor.

Eşref Rüya, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de izleyicileriyle buluşuyor.