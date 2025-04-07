KANAL D'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya, üçüncü bölüm tanıtımıyla izleyicilere duygusal anlar yaşattı.Tanıtımda Sezen Aksu'nun "Küçüğüm" şarkısının fon müziği olarak kullanıldığı Eşref ve Nisan'ın yetimhane ziyaretinin sahnesi büyük beğeni topladı. Sezen Aksu'nun duygusal sözleriyle, "Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam, yenilmem bu yüzden, bu yüzden kendime hala güvensizliğim" eşliğinde, ikilinin çocuklarla bir araya gelip hediyeler verdiği anlar izleyenleri derinden etkiledi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI, GÜNDEM OLDU

Teşkilat dizisinde bir ayrılık daha! Teşkilat dizisinde bir ayrılık daha!

"Elimde Eşref'le ilgili öyle bir şey var ki" başlığıyla yayımlanan, Nisan'ı Çiğdem Komiser ile konuşurken gören Eşref'in şüphelenmeye başladığı anların da yer aldığı tanıtım, yayınlandıktan kısa bir süre sonra YouTube'da 2 milyon izlenmeyigeçti. Binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, sosyal medyada da büyük yankı uyandırarak gündem oldu.

RÜYA GİBİ KADRO

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı Eşref Rüya dizisinin senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i ilk kez bir araya getiren dizide, başrol ikilisine Necip MemiliBüşra DeveliAhmet Rıfat ŞungarTolga TekinGörkem SevindikCeren BenderlioğluEbrar KarabakanUmut KaradağKaan TurgutAşkın ŞenolŞener SavaşAhmet YıldırımKerem Alp KabulBartu ZeytinciGökçem ÇobanVolkan UygunTaylan GüldereFeriha Eyüboğlu ve Macit Koper eşlik ediyor.

Eşref Rüya, her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de izleyicileriyle buluşuyor.

Kaynak: DHA