Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin emeklerinin karşılığını bulması için ve yerel üretimin güçlenmesi adına Çubuk Yazır Mahallesi'nde “Ürün İşleme Tesisi” kurduklarını açıkladı.

ABB tarafından yapılan açıklamaya göre, tesis 18 bin metrekarelik alanı kaplayacak. Burada yerli üreticiler tarafından alınan ürünler işlenip, paketlenecek ve halk ile buluşacak. ABB bu projesi ile üreticilerin kazanmasını sağlarken, hem de Ankara'nın tarımsal potansiyelinin daha yükselmesine neden olmayı hedefliyor.

Ankara’da tarıma değer katıyoruz. 🚜



Çiftçimizin emeği karşılık bulsun, yerel üretim güçlensin diye Çubuk Yazır Mahallesi’nde modern bir “Ürün İşleme Tesisi” kuruyoruz. 🌾



18 bin metrekarelik alanda yükselen bu tesis sayesinde, yerli üreticilerimizden alınan tarım ürünleri… pic.twitter.com/ZS3mrowma8 — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 7, 2025

ABB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Çiftçimizin emeği karşılık bulsun, yerel üretim güçlensin diye Çubuk Yazır Mahallesi’nde modern bir “Ürün İşleme Tesisi” kuruyoruz. 18 bin metrekarelik alanda yükselen bu tesis sayesinde, yerli üreticilerimizden alınan tarım ürünleri işlenecek, paketlenecek ve halkımızla buluşturulacak. Hem üreticimiz kazanacak hem de Ankara’nın tarımsal potansiyeli daha da büyüyecek. Kırsal kalkınma için üretmeye ve destek olmaya devam ediyoruz."