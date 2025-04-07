Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü yazar Ayşe Kulin'in aynı adı taşıyan romanından uyarlanan ve Nedim Saban tarafından sahneye taşınan "Veda" adlı tiyatro oyunu, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Tiyatrokare yapımı olan bu özel oyun, 13 Nisan'da Trump Sahne'de ve 18 Mayıs'ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

"Veda", Milli Mücadele dönemi İstanbul'unda bir konakta gerçekleşen gerçek olaylara dayanan, tarihsel açıdan derinlikli bir hikaye sunuyor. "Her veda bir başlangıçtır." felsefesiyle yola çıkan oyun, dönemin sancılı sürecini ve insanlık tarihindeki umut dolu öyküleri sahneye taşırken, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Oyunda, Nevra Serezli, rengarenk bir "deli saraylı" karakteriyle sahneye damgasını vuruyor. Ayrıca Aziz Sarvan, Kulin'in Osmanlı'nın son maliye nazırı dedesini canlandırırken, Leyla Feray, yasak bir aşkın kahramanını canlandıracak. Fatih Gülnar ise Cumhuriyet'in aydın figürlerinden birini temsil ediyor. Oyunun diğer oyuncuları arasında ise Meral Asiltürk, Alişan Özkan, Zeynep Sevi Yılmaz, Gizemnur Topaloğlu ve Gizem Çayhanoğlu gibi isimler yer alıyor.