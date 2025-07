Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, TOKİ Mahallesi'nde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan atıkları titizlikle temizleyerek bölge genelinde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Camilerden parklara, sokaklardan refüjlere kadar birçok noktada yürütülen temizlik faaliyetlerinde; çöp konteynerleri ve ortak kullanım alanları da özenle temizlendi. Yaz aylarında artan haşere sorununa karşı önlem olarak ilaçlama çalışmaları da eş zamanlı olarak yapıldı. Ayrıca bölgede gelişigüzel bırakılan inşaat molozları da ekipler tarafından toplanarak çevre kirliliği giderildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren önceliklerinin daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Gölbaşı oluşturmak olduğunu belirtti. Başkan Odabaşı, “TOKİ Mahallemizde hayata geçirdiğimiz bu temizlik çalışması, bu hedef doğrultusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Her yurttaşımızın sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkı var. Bu bilinçle ilçemizin her noktasına eşit şekilde hizmet götürüyoruz. Temizlik yalnızca estetik değil; aynı zamanda sağlık ve yaşam kalitesidir. Bu doğrultuda çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz. Gölbaşı halkı her şeyin en iyisini hak ediyor.” ifadelerini kullandı.