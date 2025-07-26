Köfteci Yusuf, restoran girişlerine astığı duyuruyla evcil hayvanların iç mekanlara alınmadığını kamuoyuna bildirdi. Kararın, 5996 sayılı Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda hijyen ve sağlık gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Türkiye’nin birçok ilinde şubesi bulunan ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un evcil hayvanlara kapıları kapatması sosyal medyada gündem oldu. Şirketin yaptığı açıklamada, “Sağlığınızı korumak ve konforlu bir deneyim sunmak adına evcil hayvanlar içeri alınmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Ancak bu karar, özellikle hayvansever kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı kullanıcılar hijyen açısından kararı doğru bulurken, bazıları ise restoranın sokak hayvanlarına karşı da mesafeli olduğunu iddia ederek boykot çağrısı yaptı.

Köfteci Yusuf yönetimi, müşterilerine açık alanlarda evcil hayvanlarıyla vakit geçirme imkanı sunduklarını hatırlatarak anlayış beklediklerini duyurdu.