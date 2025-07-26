Festival, dünyaca ünlü besteci Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin ölümsüz eseri "Kuğu Gölü" balesiyle açılacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Bu yılki festivalde, 2024’te hayatını kaybeden bale sanatçısı Almula Özlem de anılacak. Festival kapsamında sahne alacak yabancı konuk topluluk ise Moskova Klasik Bale Tiyatrosu olacak. Topluluk, 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde "Uyuyan Güzel" balesini sahneleyecek. Gösteride, Bolşoy Balesi baş dansçısı Fuad Mamedov sahne alacak.

Festival programı kapsamında ayrıca şu eserler yer alacak:

"Romeo ve Juliet" – 9-10 Ağustos, Mersin Devlet Opera ve Balesi

"Don Kişot" – 13-14 Ağustos, Antalya Devlet Opera ve Balesi

"Tango Passion / Tango Tutkusu" – 17-18 Ağustos, Ankara Devlet Opera ve Balesi

"Kanlı Düğün" – 21-22 Ağustos, Samsun Devlet Opera ve Balesi

"Elektronika" – 25 Ağustos, MDT Ankara ve MDT İstanbul toplulukları

Festivalin kapanışı, modern dans gösterileriyle yapılacak. İki perde halinde sahnelenecek “Elektronika”, çağdaş koreografların eserlerinden oluşacak.

Tüm temsiller saat 21.45’te Bodrum Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleşecek. Bale ve modern dansın en seçkin örneklerinin yer alacağı festival, hem klasik hem modern repertuvarıyla dikkat çekiyor.