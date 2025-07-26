Alpoğlu, olağanüstü seçimli genel kurul çağrısı için toplanan imzalarla ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. İmzaların teslim alınması, incelenmesi ve kongre üyelerine gönderilen bilgilendirme mesajlarıyla ilgili süreci anlatan Alpoğlu, “Bazı taraftarlarımız, noter beyanı vermediğini ve bundan haberi olmadığını söyledi. İmzalarının taklit edildiğine dair beyanlar aldık. Şimdi sizlere o mailleri göstermek istiyorum” dedi.

“10 Yıldır Ağlıyoruz” Tepkisi Salonu Gerdi

Alpoğlu’nun konuşması sırasında, salondaki bir Yüksek Divan Kurulu üyesi “10 yıldır ağlıyoruz” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan gerilim üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tepki gösteren üyenin salondan çıkarılmasını istedi. Ancak devreye giren eski başkan Aziz Yıldırım, üyeye sahip çıkarak salon dışına çıkarılmasını engelledi.

Kısa süreli gerginliğin ardından toplantı normale dönerken, yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tartışmalar, olağanüstü kongre süreci ve kulüp içi birlik mesajlarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.