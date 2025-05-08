Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, kanalizasyon bağlantısı çalışmasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Ramazan Atalay'ın (53) cenazesi, Akpınar Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Akpınar Belediyesi önüne getirildi.

Burada düzenlenen törenin ardından cenaze, öğle vakti Akpınar Çarşı Camisi'nda kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Akpınar ilçesinde dün kanalizasyon bağlantısı çalışmasında işçi Ramazan Atalay, göçük altında kalmış, bulunduğu yerden çıkartılarak Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.