Başkanlıktan yapılan kamuoyu açıklamasında, söz konusu iddiaların “dezenformasyon içerikli” olduğu vurgulanarak, 25 ilde faaliyet gösteren 32 Geri Gönderme Merkezi’nin, uluslararası hukuk normları, Anayasa ve yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf ve insan haklarına saygılı bir şekilde yönetildiği belirtildi.

“Kötü Muameleye Sıfır Tolerans” Anlayışıyla Yönetiliyor

Açıklamada, geri gönderme merkezlerinde yaşam hakkının korunmasına öncelik verildiği, kötü muameleye sıfır tolerans ilkesiyle tüm faaliyetlerin yürütüldüğü vurgulandı. Merkezlerde barınan yabancılara yönelik şu hizmetlerin ayrım gözetilmeksizin sağlandığı bildirildi:

Yemek, temizlik ve hijyen hizmetleri İran'a saldırı, İsrail'e pahalıya patlayabilir! İçeriği Görüntüle

Temel ve acil sağlık hizmetlerine erişim

Psikolojik ve sosyal destek

Avukata erişim

İnanç ve ibadet özgürlüğü

Dış dünyayla iletişim imkânı

Yüzlerce Denetim Gerçekleştirildi

Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezlerinin ulusal ve uluslararası bağımsız izleme kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiğini belirtti. Bu kapsamda:

2025 yılında 413 denetim ve ziyaret ,

2024 yılında 71, 2025’te bugüne kadar ise 41 komisyon denetimi gerçekleştirildi.

Merkezlerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yönetildiği, 7/24 kamera sistemiyle izleme yapıldığı ve darp-cebir kontrollerinin düzenli olarak uygulandığı da açıklamada yer aldı.

“Devletin Göç Politikaları Karalanmak İsteniyor”

Geri gönderme merkezleriyle ilgili ortaya atılan iddiaların devlet kurumlarını hedef alan provokatif söylemler içerdiği belirtilen açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“İddialar, ülkemizin hukuk, insan hakları ve vicdan temelli göç yönetimi uygulamalarını karalamaya yöneliktir. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de mazlumlara yardım elini uzatmaya devam etmektedir. Tüm göç yönetimi süreçleri, hukuk ve insan haklarına uygun şekilde yürütülmektedir.”

Personel İnsan Hakları Eğitiminden Geçiyor

Geri gönderme merkezlerinde görevli personele, kötü muamele yasağı hakkında sözlü ve yazılı bilgilendirme yapıldığı, ayrıca uzmanlarca insan hakları ve etik farkındalık eğitimleri verildiği kaydedildi.