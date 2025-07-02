Liv Hospital Ankara Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Yıldırım, hipertansiyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hipertansiyonun (HT) genç yaşlarda da yaygın görülen bir hastalık olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Genellikle yaşlılarda görüldüğü düşünülse de 40 yaş altındaki bireylerde hipertansiyon oranı yüzde 9 ila 22 arasındadır. Genç yaşta hipertansiyona yol açan nedenler arasında artan obezite ve uyku apne sendromu öne çıkıyor. Bu hastalarda yaklaşık yüzde 10 oranında altta yatan hastalıklar da etkili olabilir” dedi.

Bu altta yatan nedenler arasında primer hiperaldosteronizm (aldosteron hormon fazlalığı), renovasküler hastalıklar (örneğin renal arter stenozu), tiroit bozuklukları ve feokromositoma (böbrek üstü bezinden hormon salınımı) yer alıyor. Dr. Yıldırım, genç hastalarda bu faktörlerin mutlaka araştırılması gerektiğini belirtti.

Hipertansiyon Tedavisi Yaşam Tarzı Değişikliğiyle Desteklenmeli

Dr. Yıldırım; hipertansiyon tedavisinin yalnızca ilaçla sınırlı olmaması gerektiğini vurgulayarak, “Yaşam tarzı değişikliği çok önemlidir. Tuz tüketimi azaltılmalı, sigara ve alkol bırakılmalı, kilo verilmelidir. Haftada en az 150 dakika aerobik egzersiz öneriyoruz. Ayrıca, eğer altta yatan bir patolojik neden varsa, bu duruma yönelik özel tedaviler planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hipertansiyon Tanısında Hangi Değerlere Bakılmalı?

Hipertansiyon tanısında kullanılan ölçüm kriterlerine de değinen Dr. Yıldırım, şu bilgileri verdi:

Ev tipi kan basıncı ölçümünde (HBPM) ortalama değer 135/85 mmHg ’den yüksekse,

24 saatlik tansiyon takibinde (ABPM) ortalama değer 130/80 mmHg ’den yüksekse,

Gündüz ortalaması 135/85 mmHg, gece ortalaması 120/70 mmHg’nin üzerindeyse, hipertansiyon tanısı konulabilir. 7 İlde Dev Operasyon: 825 Kg Eroin Ele Geçirildi, 30 Kişi Yakalandı İçeriği Görüntüle

Dr. Yıldırım, hipertansiyon hastalarında hedef tansiyonun 130/80 mmHg’nin altında olması gerektiğini vurgularken korunma için de egzersiz, sağlıklı beslenme ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın şart olduğuna dikkat çekti.