Dün oynanan Gençlerbirliği-Bandırmaspor müsabakası 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Gençlerbirliği 59, Bandırmaspor ise 57 puana yükseldi. Gençlerbirliği karşılaşmanın 4. dakikasında Popa’nın golü ile öne geçerken; Bandırmaspor 32. dakikada Paixao’nun penaltı golü ile beraberliği yakaladı ve 90 dakika bu skorla sonuçlandı.

Süper Lig’i garantileme umudu ertelendi

TFF 1. Ligi 3. Sırada bitiren takım doğrudan Play Off finaline yükselirken, 4., 5., 6., 7., takımlar ise Play Off müsabakaları ile final mücadelesi veriyor. Halihazırda 59 puanla 3. Sırada bulunan Gençlerbirliği’ni 58 puanla Erzurumspor takip ediyor. Bandırmaspor ise 57 puanla 5. sırada bulunuyor. TFF 1. Ligin bitmesine 3 hafta kalmışken, Bandırmaspor karşısındaki puan kaybı Gençlerbirliği’nin Play Off finalini garantileme umutlarını önümüzdeki haftalara bıraktı.

Direkt Süper Lig’e ya da Play Off turuna

Gençlerbirliği 36. Hafta müsabakaları kapsamında 27 Nisan 2025’te Adanaspor ile karşılaşacak. Ardından sırası ile Sakaryaspor ve Yeni Malatyaspor ile müsabaka yapacak olan Gençlerbirliği, TFF 1. Lig’de 60 Puanla 2. sırada bulunan Karagümrük’ü geçerek doğrudan Süper Lig’e yükselebilir. Ancak Gençlerbirliği önümüzdeki haftalarda yaşanacak puan kaybı ile Play Off Final turu şansını da kaçırabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de Play Off, müsabakaları 1. tur maçları 15 Mayıs Perşembe, 2. tur ilk maçları 19 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşmaları 23 Mayıs Cuma, final müsabakası ise 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak.