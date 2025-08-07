Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 4-1’lik skorla geçti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri yeni transfer Tammy Abraham (3) ve Joao Mario kaydetti.

Tallaght Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayan karşılaşmayı Slovenyalı hakem David Smajc yönetti. Yardımcılıklarını ise David Gabrovec ile Tomaz Cerne yaptı.

Beşiktaş’tan Gollü Başlangıç

Beşiktaş mücadeleye; Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario ve Tammy Abraham ilk 11’iyle çıktı. Ev sahibi St. Patrick’s ise Anang, McLaughlin, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia ilk 11’iyle sahadaydı.

Maçın 9. dakikasında Joao Mario, Muçi'nin pasıyla ceza yayı önünde buluştuğu topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. 14. dakikada Svensson’un ortasında kalecinin sektirdiği topu iyi takip eden Tammy Abraham, skoru 2-0’a taşıdı.

Dakikalar 23’ü gösterdiğinde yine Abraham sahneye çıktı. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek hem farkı 3’e çıkardı hem de duble yaptı. 43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Abraham, skoru 4-0 yaptı ve ilk yarıyı hat-trick ile tamamladı.

İrlanda Temsilcisinden Tek Gol

İkinci yarının başında, 49. dakikada St. Patrick’s adına Simon Power, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golünü atarak farkı 3’e indirdi: 4-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Rövanş Maçı İstanbul’da

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede Portekizli hakem Antonio Nobre düdük çalacak.