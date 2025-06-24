Konu ile alakalı Gençlerbirliği Spor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Başkanımız Osman Sungur ve Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Karahan, Koç Holding Ankara temsilcisi Ali Utku Atalay’a nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyaret sonunda Başkanımız Osman Sungur, Koç Holding Ankara temsilcisi Ali Utku Atalay’a “06” numaralı kırmızı-kara formamızı hediye etti. Misafirperverlikleri için Koç Holding Ankara temsilcisi Ali Utku Atalay’a bir kez daha teşekkür ederiz."

Başkanımız Osman Sungur ve Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Karahan, Koç Holding Ankara temsilcisi Ali Utku Atalay’a nezaket ziyaretinde bulundular.



Ziyaret sonunda Başkanımız Osman Sungur, Koç Holding Ankara temsilcisi Ali Utku Atalay’a “06” numaralı kırmızı-kara formamızı hediye… pic.twitter.com/NyQkZGPHod — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) June 23, 2025