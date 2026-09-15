Altyapı denildiğinde aklımıza yollar, köprüler, tüneller ve barajlar geliyor. Çünkü biz yapılanı görmeye alışkınız. Açılış kurdelesini, yükselen viyadüğü, uzayan otoyolu seviyoruz.

Peki göremediğimiz altyapı?

Bir şehrin dijital kapasitesi, su güvenliği, enerji sürekliliği, afetlere hazırlığı ve gelecekte karşılaşacağı nüfus baskısı da altyapının parçası değil mi?

Geçtiğimiz günlerde KOLTEK Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Dalkılıç ile bu konuları konuştuk. Önümde yalnızca mühendisleri ilgilendiren teknik bir çalışma olacağını düşünüyordum. Ancak KOLTEK Global Infrastructure Index’i inceledikçe şunu gördüm: Bu rapor, aslında ülkelerin ve şehirlerin gelecekte nasıl ayakta kalacağını anlatıyor.

KOLTEK Global Infrastructure Index – Ağustos 2026 Küresel Altyapı Raporu, yaklaşık 300 sayfalık kapsamlı bir çalışma. Küresel altyapıyı kapasite, erişim, finansman ve dayanıklılık açısından değerlendiriyor. Ulaşım, enerji, su, dijital altyapı, afet dayanıklılığı ve akıllı şehirleri aynı çerçevede inceliyor.

Raporda ayrıca dünyadan 200 büyük altyapı projesinin envanteri ile Türkiye’nin 81 ilini kapsayan karşılaştırmalı bir değerlendirme bulunuyor.

Bu kapsamıyla çalışma, Türkiye’de bir ilk.

Fakat asıl mesele ilk olmak değil. Asıl değer, Türkiye’de uzun zamandır eksikliği hissedilen yeni bir düşünme biçiminin kapısını açmasında yatıyor.

Şehirler Büyüyor mu, Sorunlar mı Büyüyor?

Türkiye altyapı yatırımları konusunda önemli bir tecrübeye sahip. Ancak artık yalnızca “Ne kadar yatırım yaptık?” sorusunu sormak yeterli değil.

Doğru yere mi yatırım yaptık? Bu yatırım gelecekteki ihtiyacı karşılayabilecek mi? Şehirlerimiz afetlere ne kadar hazır? Sanayi büyürken enerji, su ve ulaşım kapasitesi bu büyümeyi taşıyabilecek mi?

Burak Dalkılıç, altyapının artık yalnızca fiziksel yapılardan ibaret görülemeyeceğini özellikle vurguluyor. Çünkü internet altyapısının yetersizliği, enerji kesintileri ve su kayıpları da ulaşım sorunları kadar büyük ekonomik ve toplumsal kayıplar yaratabiliyor.

Bir şehir yatırımcı çekmek istiyor ama enerji kapasitesi yetersiz. Bir turizm bölgesi daha fazla ziyaretçi hedefliyor fakat su kaynakları bu büyümeyi karşılamıyor. Bir sanayi kenti ihracatını artırmak istiyor ancak demiryolu ve liman bağlantıları gelişmemiş.

Bu şehirler gerçekten büyüyor mu, yoksa yalnızca sorunlarını mı büyütüyor?

Türkiye’nin 81 İline Tutulan Ayna

Raporun en değerli bölümlerinden biri, Türkiye’nin 81 ilini aynı sistem içinde karşılaştırmasıdır.

Burak Dalkılıç’ın altını çizdiği gibi amaç şehirleri yarıştırmak değil; her ilin güçlü yönlerini, eksiklerini ve öncelikli yatırım ihtiyaçlarını ortaya koymaktır.

Çünkü Ankara ile Mardin’in, İzmir ile Amasya’nın aynı altyapı önceliklerine sahip olması mümkün değildir. Her şehrin ekonomik yapısı, coğrafyası, nüfus hareketi, afet riski ve gelişme potansiyeli farklıdır. Türkiye için tek tip bir altyapı reçetesi hazırlanamaz. Her şehir, kendi gerçekliği içinde ve güvenilir verilerle değerlendirilmelidir.

Dünyadan 200 büyük projeyi içeren envanter ise bize yalnızca nerede ne yapıldığını göstermiyor. Ülkelerin kaynaklarını hangi alanlara yönelttiğini, hangi risklere hazırlandığını ve geleceği nasıl planladığını da anlatıyor.

Burak Dalkılıç’ın anlattıklarından çıkardığım temel sonuç şu: Gelecekte ülkeler yalnızca sahip oldukları altyapıyla değil, bu altyapıyı ne kadar doğru ölçüp yönettikleriyle de rekabet edecek.

KOLTEK Global Infrastructure Index, Türkiye’nin önüne önemli bir ayna koyuyor.

O aynaya bakıp yalnızca yaptıklarımızla övünebiliriz.

Ya da eksiklerimizi görerek geleceği daha doğru planlayabiliriz.

Çünkü mesele ne kadar beton döktüğümüz değil; kurduğumuz altyapının yarının Türkiye’sini taşıyıp taşıyamayacağıdır.