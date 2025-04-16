Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal su kaynaklarından Gediz Nehri, Manisa'da fabrika, işletme ve evsel atık suları nedeniyle tehdit altında. Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli ilçelerinden gelen dere ve çayların birleştiği Salihli ilçesinin Yılmaz Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri'nde kirlilik sürerken, nehir yatağının kenarları da insan eliyle kirletiliyor. Yılmaz Mahallesi bölgesinde nehir yatağına atılan sanayi, tarımsal ve evsel atıklar kirliliği gözler önüne seriyor.

30 YILLIK MÜCADELE

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "30 yıldır Gediz'i kurtarmak ve korumak için mücadelemiz sürüyor. Salihli ilçesi Yılmaz Köprüsü'ndeyiz. Sarıgöl, Alaşehir, Bozdağ'dan gelen yaklaşık 10 dere ve çayın getirdiği sular, burada Gediz Nehri'nde birleşiyor. Alaşehir ilçesindeki 3 fabrika ve 40'a yakın tarımsal işletmenin atıklarının yanı sıra Sarıgöl ve Salihli'deki bütün fabrikalarının arıtmaları buraya akıtılıyor. Arıtma tesis olmayan belediye ve mahallelerin atık suları da buraya akıtılıyor" dedi.

'SIKINTI BÜYÜK, TEDBİR ALINMASI LAZIM'

Gediz'i besleyen kollardaki dere ve çaylardan temiz su gelmesine rağmen suyun yine kirli olduğunu belirten Kilimcigöldelioğlu, "Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli'nin ilçelerinin birleştiği bu nokta Gediz'in en kirli noktası diyebilirim. Sıkıntı büyük, tedbir alınması lazım. Sadece nehirde değil, etrafından da atıklar var. Bu da kötü bir şey. İnsanların da temiz olması lazım. Yetkililer ve sanayicilerden destek bekliyoruz. Daha önce Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi hakkında suç duyurusunda bulundum. Atık su arıtma tesisi olmayan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi ve Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında da suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.(DHA)