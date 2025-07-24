Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, bölgedeki önemli isimlerle görüşmeler yapmak için Avrupa’ya seyahat edeceğini belirtti.

Leavitt, “Şu anda çok hassas müzakereler yürütülüyor. Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff, yönetimin hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.